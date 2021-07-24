Впервые после пандемийных времен в Пулково приземлился рейс из Дохи

На официальной странице аэропорта Пулково в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что впервые после тяжелых пандемийных времен, связанных с коронавирусной инфекцией, в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково впервые приземлился самолет из Дохи.

Отметим, что Qatar Airaways осуществляет перелеты из Петербурга в столицу Катара два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Рейс будет осуществляться на самолете Airbus A-320. В салоне воздушного судна находится 12 кровать-кресел, а также 120 мест в салоне эконом-класса.

Напомним, что рейсы в Катар весной 2020 года были закрыты из-за пандемии коронавируса.