Между Великим Новгородом и Петербургом пустят брендированный автобус компании FlixBus

Между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом и Санкт-Петербургом пустят новый автобусный маршрут. Брендированный транспорт для перевозок предоставит немецкая транспортная компания FlixBus, которая занимается перевозками пассажиров по Европе и США.

Также FlixBus собирается освоить четыре направления по России: Москва, Северная столица, Великий Новгород и Калининград. Первым на очереди будет как раз маршрут из Петербурга в Новгород и обратно. По предварительной информации, стоимость поездки в одну сторону составит 300 рублей. Продажа билетов будет проходить через официальный сайт немецкой компании.

Для удобства пассажиров автобус будет оснащен розетками, а также бесплатным Wi-Fi и мультимедийными системами. Первый рейс состоится 23 июля.