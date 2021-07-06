Россияне смогут попасть в Болгарию только при наличии отрицательного ПЦР-теста на «ковид»

В министерстве здравоохранения Болгарии сообщили, что с 8 июля все российские туристы желающие приехать в страну должны будут иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, срок действия которого должен составлять не более 72 часов до въезда.

Данное введение начнет действовать с 8 июля. Новые правила коснутся также жителей Кипра и Испании.

Отметим, что согласно списку Минздрава Испания, Россия и Кипр находятся в оранжевой зоне по степени зараженности «ковидом». Въезд в Болгарию из стран, находящихся в зеленых зонах, будет проходить по облегченным требованиям, а государствам из красных зон въезд запрещен.

Хоть эти три страны и находятся, но для них ввели дополнительные требования в связи с плохой динамикой эпидемиологической обстановки.