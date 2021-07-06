«Ласточка» сократит время в пути от Петербурга до Великого Новгорода

В пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» сообщили, что время в пути от Санкт-Петербурга до Великого Новгорода на «Ласточке» сократится на 55 минут. Таким образом, поезд доедет до города на берегу реки Волхов за 2 часа 38 минут.

Изменения вступят в силу с 10 июля 2021 года. Соответствующие коррективы в расписании поезда №7005 «Ласточка» помогут улучшить качество обслуживания пассажиров.

Согласно новому регламенту состав будет следовать из Северной столицы по выходным в 11:14 и прибывать в Великий Новгород в 13:52. Кроме того, в пресс-службе ведомства отметили, что узнать актуальное расписание и изменения в нем можно на вокзалах, а также на сайте АО «СЗППК».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из Петербурга в Выборг с 3 июля пустят дополнительные электрички, а также сделают остановку в Солнечном.