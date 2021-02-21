Россияне выбирают Петербург для путешествий на 23 февраля и 8 марта

Санкт-Петербург стал первым среди популярных направлений для индивидуальных путешествий в предстоящие праздники – 23 февраля и 8 марта. Путешественники бронируют экскурсионные туры по нашему городу.

Как сообщает Федеральное агентство по туризму, также россияне покупают билеты в Москву и на юг: в Адлер и Эстосадок.

На юге многие выбирают активный отдых на горнолыжных курортах.

Отмечается, что Петербург вошел в первую тройку направлений по покупке авиабилетов.

По данным экспертов, приток туристов в Северную столицу на 23 февраля и 8 марта сопоставим с показателями 2019 года.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в декабре власти призвали туристов не приезжать в Северную столицу из-за плохой эпидобстановки в связи с коронавирусом, однако сейчас ситуация выправилась: ежедневный прирост заболевших падает, стационары перепрофилируют, в городе идет массовая прививочная кампания.