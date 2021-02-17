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В Кронштадте разберутся с транспортом в центре

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© Фото: Балтфото

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Центр Кронштадта нужно разгрузить от личного транспорта, заявил глава администрации района Олег Довганюк.

По его словам, по опыту стран Прибалтики, из центра уберут часть траспорта. Как пишет "ПД", в Таллине и Вильнюсе Старый город закрыт для проезда транспорта, в основном, он пешеходный. "Не обязательно ведь к каждому памятнику подъезжать на автобусе", - отметил глава Кронштадтского района.

Он добавил, что ситуация с транспортом в городе может быть связана с созданием уникального музейно-исторического парка «Остров фортов». Вместе с притоком туристов в городе увеличилось и число машин.

В интервью "Невским новостям" Довганюк отметил, что нет намерения полностью ограничить въезд туристического транспорта, а лишь ограничить чрезмерную загруженность центра города машинами.

С открытия в Кронштадте «Острова фортов» парк посещали по 15 тыс. туристов в день, что гораздо выше ожиданий администрации района.

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