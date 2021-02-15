Сергей Корнеев: Петербург намерен развивать медицинский туризм

В Смольном создали первый онлайн-акселератор медицинского и оздоровительного туризма для клиник и санаториев. Как сообщили в пресс-службе администрации северной столицы, акселератор поможет в привлечении пациентов из других стран и регионов.

В Смольном считают, что медицинский туризм в Курортном районе Санкт-Петербурга может стать отличным вариантом, который не зависит от времени года и традиционного туристического сезона.



Председатель комитета по туризму Сергей Корнеев отметил, что санаторно-курортный комплекс Петербурга — единственный в мире крупный оздоровительный кластер, который находится в северных широтах. В городе есть около 15 тыс. мест размещения, разработаны различные программы по реабилитации после ковида.

В 2021 году город ожидает прирост потока по внутреннему медицинскому туризму примерно на 20%.