Рейс Москва-Калининград экстренно сел в Петербурге

В петербургском аэропорту Пулково совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс из Москвы в Калининград. В пресс-службе авиакомпании «Победа», которая выполняла рейс, уточнили, что одному из пассажиров стало плохо на борту.

Для спасения жизни пассажира командир воздушного судна принял решение садиться в Петербурге. Там почувствовавшему себя плохо путешественнику была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Далее самолет вылетел в Калининград.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что из-за тумана в Екатеринбурге два рейса из Северной столицы направили в Челябинск.