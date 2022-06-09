Туман в Екатеринбурге изменил пункт назначения двух самолетов из Петербурга

Два самолета, вылетевших из петербургского аэропорта Пулково, не смогли приземлиться в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает ТАСС.

Посадке помешали сложные метеоусловия — Екатеринбург накрыл густой туман. В итоге петербургские рейсы направили в Челябинск. Самолеты DP-515 авиакомпании «Победа» и FV-6401 АК «Россия» благополучно совершили посадку.

Всего на запасные аэродромы направили девять направлявшихся в Екатеринбург рейсов. Помимо Челябинска часть из них приняла Тюмень.

Еще десять рейсов вылетят из Екатеринбурга позже намеченного срока. Уточняется, что с пассажирами задержанных самолетов работают представители авиакомпаний.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что вылет рейса из Сочи в Северную столицу отложили из-за технических проблем.