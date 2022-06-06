Круговой поезд «Культурный Петербург» повезет москвичей в Петергоф и Павловск

Новый туристический поезд «Культурный Петербург» запускает РЖД. Как сообщили в пресс-службе компании, маршрут свяжет Москву и Петербург и будет круговым. Туристы посетят Балтийский и Витебский вокзалы Северной столице, поезд провезет их через многочисленные дворцы и усадьбы, включая Петергоф и Павловск. Также предусмотрена остановка для посещения музея-заповедника «Царское Село».

Новый тур продлится два дня и три ночи. Путешествовать пассажиры будут в двухэтажном поезде в вагонах купе и СВ. Поезд оборудован душевыми кабинами и розетками.

В первый рейс из Москвы туристический поезд отправится 18 июля.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что мультимодальные поездки из Северной столицы на Валаам станут ежедневными.