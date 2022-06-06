Петербург лидирует по событийному туризму

Одним из главных стимулов для поездки в Петербург является событийный туризм. К такому выводу пришли исследователи ВНИЦ R&C при составлении рейтинга событийного потенциала регионов.

Как напомнили в пресс-службе Комитета по развитию туризма, Петербург ежегодно предлагает своим гостям множество возможностей для разнообразного отдыха. Председатель комитета Сергей Корнеев пояснил, что яркие и уникальные события интересны сами по себе.

В Петербурге летний сезон начался с мероприятий по его открытию, продолжился масштабным празднованием Дня города, за которым последует сезон белых ночей и Петербургский международный экономический форум, а также празднику выпускников «Алые паруса».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за 2021 год туристы потратили в Северной столице 234 млрд рублей.