Вылет рейса Сочи-Петербург пришлось отложить из-за технических проблем

В воскресенье, 5 июня, рейс авиакомпании «Смартавиа» 5N548 Сочи-Петербург задержался с вылетом на 4 часа. По расписанию он должен был подняться в воздух в 18:55.

Как сообщает телеканал «78», ссылаясь на директора по информационной политике и корпоративным коммуникациям авиакомпании Smartavia Виктора Аношкина, при подготовке борта к вылету возникли технические проблемы. В частности, начал мигать свет. В итоге пассажиров решили вернуть в терминал, а на борт позвали технических специалистов.

Сначала вылет рейса отложили на 60 минут. Однако позже время ожидания пришлось продлить.

В ходе проверки неполадки устранили, самолет признали готовым к вылету.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что рейс из петербургского аэропорта Пулково задержался с вылетом в Москву.