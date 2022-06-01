Туристам в Тайланде больше не нужно проходить карантин

С 1 июня в Тайланде отменен карантин для прибывающих в страну туристов. Проходить его не понадобится всем путешественникам, вне зависимости от наличия или отсутствия вакцинации от коронавируса.

Привитым от коронавирусной инфекции туристам при въезде в страну потребуется предъявить прививочный сертификат. Тем, кто не вакцинирован, по-прежнему нужен отрицательный результат ПЦР-теста или антиген- теста на коронавирус сроком не более, чем 72 часа до момента въезда.

Въезжающие в страну иностранные граждане после загрузки необходимых документов в систему Thailand Pass получат QR-код в течение 1-2 часов. При этом всем въезжающим в страну путешественникам необходимо пройти медосмотр.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что правила въезда на Кипр упростили для туристов с 1 июня.