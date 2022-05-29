Двухэтажные поезда повезут петербуржцев в Феодосию с 13 июня

Дополнительные двухэтажные поезда по маршруту Петербург-Феодосия начнут ходить с 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс». Ходить новые поезда будут через день.

Дополнительные составы в Крым также пустят из Белгорода, Смоленска и Астрахани. Из Москвы первый двухэтажный поезд по данному маршруту уже отправился в воскресенье, 29 мая. Он будет ходить раз в три дня, но с 13 июня маршрут усилят двумя обычными одноэтажными поездами. Таким образом составы в Феодосию из столицы также будут отправляться каждый день.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пригородные электропоезда перешли на летнее расписание с 29 мая.