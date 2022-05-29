Сертификат вакцинации и ПЦР не понадобятся туристам на Кипре с 1 июня

Кипр смягчает коронавирусные ограничения для въезжающих в страну туристов. Новые правила въезда вступают в силу 1 июня.

Приезжающим не потребуется предъявлять сертификаты, подтверждающие пройденную вакцинацию от коронавируса, а также результаты ПЦР-тестов. Такое решение Правительство Кипра приняло в связи с улучшением эпидемической ситуации.

Данные документы не понадобятся туристам, въезжающим на Кипр из любой страны. Данные правила распространяются как на тех, кто прибывает в страну морем, так и на въезжающих через аэропорты.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с с 30 марта правила въезда для российских туристов упростила Индонезия. Теперь они могут получить визы в аэропорту.