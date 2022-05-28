Паромы Петербург-Калининград могут запустить в 2023 году

Запуск парома, который свяжет Петербург и Калининград, в настоящее время находится на стадии проработки. Как заявил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, запустить паромное сообщение могут уже в следующем году.

Министр отметил, что проект интересен в первую очередь с точки зрения перевозки грузов. Пассажиры скорее предпочтут самолет, который позволит добраться из одного города в другой за 1,5 часа вместо 40 часов на пароме.

Приблизительная стоимость билета в одну сторону, по предварительным расчетам, составляет 15 тысяч рублей. Однако дополнительные развлекательные услуги могут снизить цену почти в два раза — до восьми тысяч рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Петербург и Калининград планируют совместно развивать туризм.