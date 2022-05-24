Рейсов из Петербурга в Новосибирск, Екатеринбург и Волгорад станет больше

Из петербургского аэропорта «Пулково» вводятся новые рейсы в Новосибирск, Екатеринбург и Волгоград. Как сообщили в воздушной гавани, новые рейсы будет осуществлять компания Smartavia.

Дополнительные самолеты в Новосибирск будут летать со 2 июня. Рейсы будет осуществляться на авиалайнерах Airbus A320neo три раза в неделю.

В Екатеринбург рейсы Smartavia будут выполняться сразу шесть раз в неделю. Первый самолет вылетит 10 июня.

С 11 июня петербуржцы также смогут отправиться в Волгорад. Boeing 737-800 будут летать в этот город трижды в неделю.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что запрет на полеты в аэропорты южных регионов России продлили еще на неделю.