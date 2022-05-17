Чартеры из Петербурга в Даламан запустят в конце мая

Петербург и турецкий Даламан свяжут чартерные рейсы. Как сообщили в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной столицы», чартеры между российскими и турецким городом начнут летать с 26 мая.

Чартерные рейсы запускает компания Turkish Airlines. Билеты петербуржцы смогут приобрести у своего туроператора как часть единого пакету туристических услуг.

Планируется, что чартеры будут курсировать пять раз в неделю. Вылететь в Даламан и вернуться обратно можно будет по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Самолеты из Петербурга будут отправляться в 15:30. Обратные рейсы запланированы на 20:40. В пути пассажиры проведут чуть более четырех часов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербург начали летать чартерные рейсы из Казани.