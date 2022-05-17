Россияне снова смогут участвовать в программе туристического кешбэка летом

В России уже планируется новый этап программы туристического кешбэка. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что новый этап продаж туров будет открыт в середине лета. При этом в поездку участники программы смогут отправиться до 1 октября.

Программа пользуется повышенным спросом. За прошлый год её участниками стали более 4 миллионов человек.

Как пояснила глава Ростуризма, программа туристического кешбэка положительно влияет на экономики регионов. За два года они смогут получить суммарный прямой и косвенный мультипликативный эффект в свойи экономики, который оценивается в 200 миллиардов рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на пятом этапе программы туристчиеского кешбэка вырос спрос на поездки в Северную столицу.