Петербургские памятники защитят от птиц и туристов

Суеверные туристы наносят немалый урон петербургским памятникам. Как рассказала заместитель директора по науке Музея городской скульптуры Елена Крылова, в поисках счастья они стирают защитный слой патины на монументах. Слова эксперта приводит ТАСС.

Городские приметы предписывают потереть различные части некоторых памятников «на счастье». Из-за этого защитный слой патины специалистам приходится восстанавливать по несколько раз в год. Защитный слой памятника Петру I на Кленовой аллее восстановили прошлым летом. К осени его уже снова не было.

Не меньший урон наносят и любители покормить птиц около памятников. В результате скульптуры страдают от птичьего помета.

Как пояснила Елена Крылова, памятник Петру I быдыт пытаться оградить. Решение перекрыть к нему доступ туристов будет приниматься совместно с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Ранее «Санкт-петребург.ру» сообщал, что в Песочном подсветили памятник участникам Великой Отечественной Войны.