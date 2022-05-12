Пропавших 3 мая в Карелии петербуржцев все еще не нашли

Поиски троих туристов-байдарочников, пропавших 3 мая на Ладожском озере на границе Карелии и приозерского района Ленинградской области, приостановлены. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В водах озера обнаружена перевернутая байдарка, в которой не было вещей.

В ночь на 13 мая на месте пропажи туристов ожидается сильный дождь. Плохую погоду и прогнозируют и днем.

Поиски приостановили только сотрудники МЧС. На месте продолжают работать волонтеры и друзья пропавших.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 11 туристов из Хабаровская отравились в ресторане на Миллионной улице.