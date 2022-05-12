Россиян больше не ждут в зарубежных круизах

Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises приостанавливают сотрудничество с российским рынком и больше не будут продавать круизы гражданам России Республики Беларусь. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Брони от россиян на зарубежные круизы больше приниматься не будут. Те граждане России и Республики Беларусь, которые забронировали круиз ранее, смогут отправиться в путешествие.

В Costa Cruises данное решение объяснили санкциями, веденными в отношении россии рядом государств. В АТОР уточнили, что российские операторы уже были отключены от многих международных систем бронирования круизов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России продлили еще на неделю.