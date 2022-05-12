Запрет на полеты в южные аэропорты РФ снова продлили

Введенные ранее ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге России продлили. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, запрет будет действовать до 13 мая.

Список аэропортов, в которые временно не летают самолеты, остался прежним: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендовано испольовать для альтернативных маршрутов аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничения на полеты в 11 аэропортов юга России действуют с 24 февраля. В Росавиации их продлевают уже 13-й раз.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, ограничения на полеты в южные аэропорты продлевали 5 мая.