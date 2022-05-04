Музыканты в Петербурге сыграют «Императорский полдень»

В Петербурге возобновилась старинная музыкальная традиция, называемая «Императорский полдень». В пресс-службе Ассоциации туроператоров, рассказли, что каждое воскресенье с 15 мая музыканты в исторических костюмах будут исполнять для зрителей различные произведения.

Играть «Исператорский полдень» планируется из распахнутого окна Царского павильона во дворе, а зрители могут собираться во дворе Государственной академической капеллы. Как пишет ALLNW, 7 мая там выступят хор и симфонический оркестр с песнями о Великой Отечественной Войне.

Идея возродить традицию «Императорского полдня» возникла в комитете по развитию туризма. Его председатель Сергей Корнеев надеется, что она позволит приобщиться к позитивной и живой истории города.