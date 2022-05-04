Глава Министерства труда рассказал, сколько россиян находятся в простое

Глава Министерства труда и социальной защиты Антон котяков назвал количество россиян, которые находятся в вынужденном простое. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он назвал цифру в 98 тысяч человек. Еще 110 тысяч человек, по его оценкам, находятся в режиме неполной занятости.

Как пояснил министр, ведомство ведет монторинг на основе предоставляемых в Пенсионный фонд данных компаний. Текущую ситуацию на рынке труда он назвал стабильной. Общее количество безработных составляет примерно 3,1 млн человек. При этом открыты около 1,9 млн вакансий.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что увольнение может грозит 22 тысячам отправленных в вынужденный простой петербуржцев.