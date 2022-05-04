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Поисковики рассказали, как не заблудиться в лесу в майские праздники

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© Фото: pixabay.com

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Хорошая погода в майские праздники побуждает многих горожан отправляться в леса, на дачи, на шашлыки и рыбалку. Волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказал Neva.Today как подготовиться к походу в лес, чтобы не заблудиться в нем.

Специалист отметил, что в этом году лесной сезон открылся чуть раньше ожидаемого срока. Недавно из леса вывели мужчину, который пошел на рыблаку и был прекрасно подготовлен, но в лесу в итоге провел четверо суток.

Отмечается, что чаще всего в лесу теряются не неопытные грибники и рыбаки. Это объясняется тем, что не умеющий ориентироваться в лесу человек боится леса и будет его избегать. Большинство потерявшихся — это те, кто много лет ходил в один и тот же лес и полностью уверен в своих силах.

Волонтер пояснил, что перед походом в лес важно назвать родным его место и цель, а также рассказать, когда человек собирается вернуться. Человек, который получил всю эту информацию, начнет бить тревогу, если ушедший в лес не вернулся к указанному сроку. Знание цели похода помогает волонтерам искать потерявшихся в нужных местах. Ушедших за ягодами будут в первую очередь разыскивать в болотах, а рыбаков — около водоемов.

Для похода в лес необходима яркая одежда. Самым неудачным эксперты называют стольк любимый грибниками камуфляж. Человека в такой одежде не видно за 15-20 метров. А мимо лежачего человека, который уже не в состоянии отзываться, можно пройти и на расстоянии четырех метров, не заметив его.

Обязательная вещь для похода в лес — мобильный телефон. Не стоит оставлять его дома, даже если уходящий в лес знает, что его мобильная сеть там не ловит. На номер 112 потерявшийся сможет дозвониться даже без сим-карты и денег на балансе. Также для дозвона на этот номер телефон будет использовать любую находящуюся поблизости вышку связи, даже если он другого оператора.

Для похода в лес важно иметь с собой воду не менее литра на человека. Её можно не только пить, но и промыть рану при необходимости, поэтому газировку брать не стоит. Нужен и легкий калорийный перекус, который не испортится. Для этих целей подойдет шоколадный батончик.

Свисток, который весит совсем немного и почти не занимает места, очень полезен. Голос у человека, который не знает, куда идти или не может передвигаться, может быстро сесть.

Если человек принимает какие-либо медикаменты на постоянной основе, их нужно также взять с собой. Они будут очень кстати, если что-то пойдет не так. Если человек потерялся в лесу, важно прекратить перемещение и позвонить по номеру 112. Если телефон сел, это сделает тот, кому заблудившийся сообщил о своем уходе в лес, когда тот не вернется к указанному сроку. Волонтер пояснил, что не нужно метаться по лесу и мешать себя искать.

Родителям волонтер рекомендовал не отпускать детей в лес с пожилыми родственниками. Если с бабушке или дедушке в лесу стало плохо, например, из-за проблем с сердцем, это может иметь очень негативные последствия для ребенка.

Эксперт также напомнил об очевидных зажигалке и powerbank, которые очень пригодятся в лесу. Первая поможет развести костер. Если заблудившегося не удастся найти по нему в лесу, он не замерзнет ночью. Достаточно часто причиной смерти заблудившихся становится переохлаждение. Поэтому нельзя спать на голой земле. Важно подложить что-то между ней и свои телом. В этом качестве могут выступать отломанные с дерева ветки с листьями.

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