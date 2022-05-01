России перестанет выдавать визы гражданам стран ЕС в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий упрощенную выдачу виз отдельным категориям граждан. Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, право упрощенного оформления виз теряют граждане стран Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Право на упрощенный порядок выдачи виз теряют владельцы дипломатических паспортов, лены официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, а также журналисты.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 25 апреля в Петербурге прекратило работу консульство Эстонии. Паспорта с визами, заявки на которые были поданы ранее, можно будет получить в Москве.