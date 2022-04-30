Павильон-чемодан открыли на Дворцовой в честь начала туристического сезона

На Дворцовой площади открылся мультимедицный павильон в виде большого чемодана. Как сообщаете телеканал 78, таким образом Петербург отметил начало летнего туристического сезона.

В ходе торжественно церемонии открытия был символически оторван корешок от билета в лето 2022 года. Внутри павильона-чемодана расположились нтерактивные комнаты, технологичные инсталляции и необычные экспонаты на площади в 600 квадратных метров. Особое место отвели фигуре Петра I – основателя города.

Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отметил, что туристский чемодан — это современный и легко узнаваемый образ туризма. Петербург же является открытым и гостеприимным городом.

Посетить «Туристический чемодан» можно по предварительной регистрации в Telegram-канале и «ВКонтакте» Visit Petersburg 30 апреля с 12:00 до 21:00, а также 1 и 2 мая с 11:00 до 21:00.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербургские байкеры открыли летний сезон мотопробегом.