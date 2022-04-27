Велопутешественник рассказал о лучших маршрутах в СЗФО

Велопутешественник Артем Соколов назвал наиболее интересные маршруты для путешествия на велосипеде по СЗФО. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Поездка по велосипедному тротуару вдоль Финского залива в сторону Выборга заняла верхнюю строку списка. Этот путь ведет в поселок Смолячково. Велотрассы Карелии эксперт назвал сами живописными.

Артем Соколов призвал путешественников тщательно готовиться к длительным поездкам. Первым фактором успеха он назвал подготовленный велосипед, а вторым — желание путешствующего. Третьми фактором оказалась полная экипировка, так как в Карелии не всегда теплая погода. Велосипед для поездок эксперт посоветовал выбирать с багажником, чтобы повесить на него сумку.

Крайне важно, по внению велопутешественника, соблюдать правила безопасности. Велосипедисту необходимо ехать в шлеме, а своего двехколесного коня оборудовать передним фонарем и задней фарой. Не менее значимой частью поездки является питание для велосипедиста.