В Петергоф и Кронштадт снова можно отправиться на скоростных «Метеорах»

В Петербурге стартовал сезон поездок на скоростных «Метеорах» и «Восходах». В этом сезоне пассажиры смогут отправиться в Петергоф, Кронштадт, крепость Орешек и на остров Валаам.

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, уехать в Петергоф можно будет ежедневно от причалов «Спуск со львами» и «Эрмитаж Нижний». В течение дня суда будут отправляться каждые полчаса.стоимость поездки составит от тысячи до 1,3 тысячи рублей.

В Петербурге работает сайт «Перечень Маршрутов Водного Транспорта». Его посетитель сможет получить максимально полную информацию о маршрутах, врмени отправления и стоимости билетов. Там же можно узнать, где билеты на водные прогулки и экскурсии продаются.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе стартовала туристическая навигация.