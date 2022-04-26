Вылет десятка рейсов отменен из Пулково во вторник

Во вторник, 26 апреля, из петербургского аэропорта «Пулково» отменен вылет десяти рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани не вылетят в пункт назначения самолеты в Карши, Симферополь (3 рейса), Ростов-на-Дону (2 рейса), Краснодар, Калугу, Дубай.

Также позже намеченного времени отправится самолет в Анталью. Ранее его вылет был запланирован на 12:25. Другие самолеты вылетают по расписанию.

На прибытие в Пулково отменены семь ранее запланированных рейсов. Остальные самолеты пока приземляются в воздушной гавани также в соответствии с расписанием.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербург на самолете доставили Благодатный огонь из Иерусалима.