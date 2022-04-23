В субботу из Пулково отменили восемь рейсов

В субботу, 23 апреля, в Петербургском аэрпоорту «Пулково» отменен вылет восьми рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, отменены самолеты в по два рейса в Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар.

Позже намеченного времени отправится в пункт назначения рейс в турецкую Анталью. Ранее его вылет был запланирован на 12:25.

В субботу Петербург также не примет восемь ранее запланированных рейсов. Они должны были совершаться из вышеперечисленных городов. Другие рейсы садятся в Пулково по расписанию.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов в центре и на юге России. Теперь они будут действовать до 1 мая.