Семь рейсов не вылетят из Пулково в пятницу

В пятницу, 22 апреля, из петербургского аэропорта Пулково отменен вылет семи рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздужной гавани, не отправятся в пункт назначения самолеты в по два рейса в Симферополь, Ростов-на-Дону и Анапу, а также один в Краснодар.

Задержек отправляени на онлайн-табло нет. Остальные рейсы вылетают в пункт назначения в соответствии с раписанием.

Также отменены шесть рейсов в Петербург. Города анлогичны вышеуказанным: Анапа, Краснодар, Симферополь и Ростов-на-Дону. Прибывают в аэропорт «Пулково» прочие рейсы также по расписанию и без задержек.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что запрет на полеты в аэропорты южных регионов России продлен до 25 апреля.