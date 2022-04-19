11 рейсов не вылетят из Пулково во вторник

В петербургском аэропорту «Пулково» во вторник, 19 апреля, отменен вылет 11 рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, не вылетят рейсы в Карши, Симферополь (3 рейса), Ростов-на-Дону (2 рейса), Анапу, Краснодар, Наманган, Анталью и Навои.

Позже запланированного времени отправится самолет в Анталью. Согласно расписанию, он должен был вылететь из Пулково в 14:45.

Отменен прилет в Пулково девяти рейсов из Симферополя, Намангана, Антальи, Ростова-на-Дону, Анапы, Краснодара, Карши. Остальные рейсы пока прилетают в петербургский аэропорт без задержек.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что запрет на полеты в аэропорты южных регионов России продлили еще на неделю.