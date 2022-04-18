10 рейсов отменили из Пулково в понедельник

В понедельник, 18 апреля, из петербургского аэропорта «Пулково» отменен вылет десяти рейсов. Все отмененные самолеты должны были вылететь в южном направлении.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, отменены рейсы в Белгород, Анапу, Краснодар, Липецк, Курск, по два рейса в Симферополь и Ростов-на-Дону. Не вылетит также самолет в город Навои в Узбекистане.

Все остальные запланированные рейсы отправятся по расписанию. Задержек в понедельник нет.

На прибытие помимо вышеперечисленных городом отменен рейс из Москвы. Пока все самолеты прибывают в Пулково также в соответствии с расписанием.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Росавиация продлила запрет на полеты в южные регионы России до 25 апреля.