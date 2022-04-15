Навигация по рекам и каналам Петербурга стартует 18 апреля

В понедельник, 18 апреля, в Петербурге открывается навигация по рекам и каналам. Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, соответствующее распоряжение подписал его глава Кирилл Поляков.

Осуществлять перевозки по рекам и каналам смогут только те организации и ИП, которые утвердили стандарт безопасной деятельности. Сделать это компаниям необходимо до начала перевозок.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что к началу сезона в городе подготовили новые водные маршруты. В частности, впервые в Петербурге появятся маршруты Hop-On-Hop-Off с возможностью высадки на промежуточных остановках.