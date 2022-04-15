Семь самолетов не вылетят из Пулково в пятницу

В пятницу, 15 апреля, из петербургского аэропорта «Пулково» отменен вылет семи рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, не отправятся в пункт назначения рейсы в Москву, Анапу, Краснодар, по два рейса в Симферополь и Ростов-

Позже запланированного времени вылетят рейсы в Анталью на 12:25, Новосибирск в 13:15 и Якутск в 14:40.

В Петербург, в свою очередь, не прилетят самолеты из Москвы, Ростова-на- Дону, Симферополя, Анапы, Краснодара.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с начала года в Петербург на самолетах прибыли 2,5 миллиона клопов и паук-птицеед.