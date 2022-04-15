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Семь самолетов не вылетят из Пулково в пятницу

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© Фото: Baltphoto

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Вылет еще трех рейсов из петербургского аэропорта «Пулково» будет задержан.

В пятницу, 15 апреля, из петербургского аэропорта «Пулково» отменен вылет семи рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, не отправятся в пункт назначения рейсы в Москву, Анапу, Краснодар, по два рейса в Симферополь и Ростов-

Позже запланированного времени вылетят рейсы в Анталью на 12:25, Новосибирск в 13:15 и Якутск в 14:40.

В Петербург, в свою очередь, не прилетят самолеты из Москвы, Ростова-на- Дону, Симферополя, Анапы, Краснодара.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с начала года в Петербург на самолетах прибыли 2,5 миллиона клопов и паук-птицеед.

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