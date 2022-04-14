9 рейсов отменены из Пулково в четверг

В четверг, 14 апреля, из петербургского аэропорта «Пулково» отменен вылет девяти ранее запланированных рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, не вылетят самолеты в Ургенч, Симферополь (3 рейса), Ростов-на-Дону (2 рейса), Анапу, Краснодар, Советский, Стамбул.

Позже намеченного времени состоится вылет рейсов в Анталью на 12:25 и Стамбул в 15:55. На прибытие задерживается рейс из Антальи с расчетным временем посадки в петербургском аэропорту 11:25. Отменены самолеты в Петербург из Симферополя, Ростова-на-Дону, Анапы, Краснодара, Советского.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что чартеры между Петербургом и Казанью запустят на майские праздники.