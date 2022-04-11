12 рейсов отменены из Пулково в понедельник

В понедельник, 11 апреля, из петербургского аэропорта «Пулково» отменен вылет 12 рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, не вылетят самолеты в Белгород, Симферополь (2 рейса), Навои, Ростов-на-Дону (2 рейса), Анапу, Краснодар, Кишинев, Салехард, Липецк, Курск.

Позже запланированного времени отправятся рейсы в Казань на 11:20, Анталью на 12:25 и Казань на 23:30.

Отменены также рейсы в аэропорт «Пулково» из Симферополя (2 рейсаа), Навои, Кишинева, Белгорода, Курска, Ростова-на-Дону (2 рейса), Краснодара, Анапы, Липецка, Салехарда.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что регулярные рейсы между Термезом и Петербургом будут возобновлены с 5 мая.