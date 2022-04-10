14 рейсов не вылетят из Пулково в воскресенье

В петербургском аэропорту «Пулково» в воскресенье, 10 апреля, отменено 14 рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, не вылетят в пункт назначения самолеты в Анталью (3 рейса), Москву, Симферополь (2 рейса), Белгород, Ростов-на-Дону (2 рейса), Анапу, Краснодар, Ульяновск, Курск. Рейс в Стамбул с плановым временем вылета в 15:55, как ожидается, будет задержан.

Также отменены рейсы в Петербург из следующих городов: Симферополь (3 рейса), Анталья (3 рейса), Москва, Белгород, Ульяновск, Ростов-на-Дону (2 рейса), Анапа, Краснодар, Курск.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на борту самолета Минеральные Воды-Петербург скончался пожилой пассажир.