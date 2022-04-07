Из Пулково в четверг не вылетят 15 рейсов

Из петербургского аэропорта Пулково в четверг, 7 апреля, отменены 15 рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, не вылетят в пункт назначения рейсы в Ургенч, Тамбов, Симферополь (4 рейса), Геленджик, Ростов-на-Дону (2 рейса), Анапу, Краснодар, Советский.
Позже запланированного времени вылетят рейсы Анталью на 12:25, Стамбул 15:25 и Читу в 17:20.
На прибытие в Петербург отменены 12 рейсов. Не прилетят в Северную столицу самолеты из Ханты-Мансийска, Ростова-на-Дону (4 рейса), Симферополя (2 рейса), Геленджика, Анапы, Краснодара, Тамбова, Советского.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на борту летевшего в Пулково самолета умер пассажир.