Сайт аэропорта Пулково недоступен

Сайт петербургского аэропорта Пулково днем в среду, 6 апреля, недоступен. Как сообщает «МК в Питере», при попытке зайти на сайт пользователи видят в окне браузера ошибку.

Причина сбоя, возникшего в работе сайта петербургской воздушной гавани, пока неизвестна. В Telegram-канале и официальной странице аэропорта в социальной сети «ВКонтакте» о сбое не сообщается.

Ранее сбой в работе сайта Пулково наблюдался в третьей декаде марта. В аэропорту возникшие неполадки тогда объясняли техническими работами.