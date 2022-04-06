15 рейсов отменены из Пулково в среду

В среду, 6 апреля, в петербургском аэропорту «Пулково» отменен вылет 15 рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, не полетят самолеты в Новый Уренгой, Симферополь (2 рейса), Ростов-на-Дону, Геленджик, Анапу, Краснодар, Белгород, Ереван, Новосибирск, Курск, Волгоград.

Позже запланированного времени, как ожидается вылетят три самолета. Это выполняемый Turkish Airlines рейс в Анталью на 12:25, рейс в Новосибирск авиакомпании S7, который должен был вылететь в 13:15, а также рейс в Стамбул той же Turkish Airlines, запланированный на 16:40.

В Петербург 6 апреля не прилетят рейсы из Симферополя, Краснодара, Навои, Нового Уренгоя, Курска, Белгорода, Ростова-на-Дону, Геленджика, Краснодара и Анапы, Еревана, Волгограда.