Ростуризм напомнил россиянам, когда перестанут продавать туры с кешбэком

Новый этап программы туристического кешбэка в России завершат чуть раньше, чем планировалось. Как сообщили в пресс-службе Ростуризма, ссылаясь на руководителя ведомства Зарину Догузову, продажи закроют в ночь с 8 на 9 апреля.

Уточняется, что текущее окно продаж было запущено как дополнительное и является антикризисной мерой. Ростуризм выделил дополнительные средства на поддержку путешествий россиян по стране весной и в начале летнего сезона.

Продажи в рамках текущего этапа стартовали две недели назад, а туры и проживания в отелях с помощью программы уже успели забронировать более 500 тысяч человек. Всего с начала года путевки с туристическим кэшбеком оформили 1,2 млн человек. По сравнению с прошлым годом количество бронирований увеличилось в пять раз.