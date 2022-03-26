Пункты пропуска на границе с Финляндией работают в обычном режиме

Работа пунктов пропуска на российско-финской границе осуществляется в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, таможенные посты также работают без сбоев и осуществляют оформление транспорта без задержек и ограничений.

Наибольшие поток грузового и пассажирского транспорта приходится на таможенный пост МАПП Торфяновка. В марте там оформляют в среднем 371 легковой и 305 грузовых автомобилей в сутки.