Turkish Airlines будет летать из Петербурга в Анталью с апреля

Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет рейсы Петербург-Анталья с с 1 апреля. Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Пулково», вылеты будут ежедневными.

Рейс из Петербурга будет отправляться в 11:45 с прибытием в Анталью в 15:55. Обратно самолет будет вылетать в 6:30 и приземляться в Северной столице в 10:45. Обслуживать направление будут самолеты Airbus A320. Их вместимость составляет 156 пассажиров.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о том, что границу России и Финляндии на поездах «Аллегро» ежедневно пересекают от 500 до 900 человек.