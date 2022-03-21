«Аллегро» ежедневно увозит в Финляндию до 900 пассажиров

В марте поездки в Хельсинки из Петербурга на поезде «Аллегро» пользуются повышенным спросом. В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления уточнили, что ежедневно между городами курсируют по четыре рейса в обоих направлениях.

Ежедневно российско-финскую границу на поездах «Аллегро» пересекают от 500 до 900 пассажиров. 70% из них следуют в сторону Финляндии.

Как напомнили в ведомстве препятствием для пересечения границы может стать отсутствие справки о полном курсе вакцинации от коронавируса.