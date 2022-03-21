Онлайн-табло Пулково все еще недоступно для пассажиров

В Петербурге вторые сутки не работает сайт аэропорта Пулково. В частности, пассажиры не могут увидеть данные по рейсам на онлайн-табло.

В пресс-службе аэропорта Пулково причиной назвали технические работы. Назвать точное время, когда расписание снова станет доступно для пассажиров, там пока не смогли.

Чтобы уточнить информацию по своему рейсу, пассажирам рекомендовано обращаться в колл-центр аэропорта по телефонам: +7 (812) 324-30-00, +7 (812) 337-38-22, +7 (812) 337-34-44. За уточнениями пассажиры также могут обращаться в свои авиакомпании.