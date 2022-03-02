Ростуризм советует россиянам не ездить в страны, которые ввели санкции

Ростуризм рекомендует россиянам не посещать страны, объявившие о введении санкций против РФ. В пресс-службе ведомства уточнили, что поездки в такие страны несут риски невозможности безопасного возвращения в Россию в запланированный срок.

Рекомендации коснулись и туроператоров. Им советуют приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции. Самим туристом ведомство рекомендует предпочесть для поездки другие страны, например, Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию, Вьетнам.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что часть туристов, застрявших в странах, закрывших воздушное сообщение с Россией, сумели выехать через третьи страны. Для вывоза остальных в настоящее время ведется работа по согласованию гуманитарных рейсов.