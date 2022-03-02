Сайт аэропорта Пулково не работал почти сутки

Сайт петербургского аэропорта Пулково вернулся к нормальной работе после длительного сбоя. В настоящий момент расписание вылетов и прилетов отображается в полном объеме.

Проблемы в работе сайта аэропорта были зафиксированы утром вторника, 1 марта. Пассажиры не могли получить доступ к расписанию и узнать об отмененных рейсах. Сотрудники воздушной гавани были вынуждены информировать об изменениях в расписании на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Технические специалисты аэропорта оперативно обнаружили неполадки и приступили к их устранению. О причинах столь длительного сбоя не сообщается.